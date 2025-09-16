  • A3 dottor Gianni catalanotto
Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-16

Immagine articolo: Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

(ph. Davide Testa)

Anche quest’anno, dopo il successo dei primi due anni, per volontà dell’Amministrazione Comunale, ritorna la Festa dell'Agricoltura. La manifestazione è organizzata dal Comune di Santa Ninfa in collaborazione con le cantine, gli oleifici, i caseifici, le aziende agricole del territorio e la Pro Loco di Santa Ninfa. Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della gastronomia locale e del divertimento. Un programma ricco di eventi per grandi e bambini a cui non potete mancare. 

    • La terza edizione della Festa dell'Agricoltura a Santa Ninfa, si svolgerà domenica 28 settembre 2025 dalle ore 9:30 nel viale Pio La Torre e piazza Mons. Antonio Riboldi.

