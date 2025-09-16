Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-16

(ph. Davide Testa)

Anche quest’anno, dopo il successo dei primi due anni, per volontà dell’Amministrazione Comunale, ritorna la Festa dell'Agricoltura. La manifestazione è organizzata dal Comune di Santa Ninfa in collaborazione con le cantine, gli oleifici, i caseifici, le aziende agricole del territorio e la Pro Loco di Santa Ninfa. Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della gastronomia locale e del divertimento. Un programma ricco di eventi per grandi e bambini a cui non potete mancare.

La terza edizione della Festa dell'Agricoltura a Santa Ninfa, si svolgerà domenica 28 settembre 2025 dalle ore 9:30 nel viale Pio La Torre e piazza Mons. Antonio Riboldi.