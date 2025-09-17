Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

di: Redazione - del 2025-09-17

In via Partanna a Castelvetrano è avvenuto intorno alle 12:20 uno scontro fra un'autovettura ed una motocicletta. Ad avere la peggio un giovane alla guida della moto che è stato trasportato in Ospedale dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente.

Soccorsi allertati dagli automobilisti presenti sul posto. Il giovane castelvetranese D.M. diciannovenne, si trova adesso ricoverato all'Ospedale di Castelvetrano. Dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Municipale: pare che lo scontro sia avvenuto fra la moto e l'autovettura che era uscita da una traversa della via Partanna, all'altezza del deposito della Sager.