Polizia, in pensione dopo 36 anni di carriera Giovanni Paolo Pellicane

di: Redazione - del 2025-09-15

Il Sostituto Commissario Giovanni Paolo Pellicane in pensione (quiescenza) dal 1° luglio. La sua esperienza professionale è stata caratterizzata da numerosi incarichi di rilievo e specializzazioni in aree chiave come il controllo del territorio, la polizia giudiziaria e i servizi di polizia stradale.

Pellicane ha indossato l'uniforme della Polizia di Stato il 1° febbraio 1989, iniziando presso il Distaccamento Polstrada di Camporeale, Alcamo e successivamente Castelvetrano. Nel 1996 ha frequentato il Corso Sovrintendenti a Nettuno, ottenendo la qualifica di Vice Ispettore presso la Questura di Trapani - Divisione Polizia Anticrimine. Dal 2005 ha fatto parte della Sezione Investigativa, ricoprendo ruoli come responsabile dell'Ufficio Controllo del Territorio e dell'Uigos (Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali).

Nel 2018 è stato Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria "Polizia di Stato" per circa due anni. Dal 2021 ha comandato il Distaccamento di Castelvetrano della Polizia Stradale, tornando successivamente a ricoprire l'incarico di responsabile dell'Uigos.

Oltre 30 riconoscimenti, inclusi lodi ed encomi per attività investigative che hanno portato a ordinanze di custodia cautelare contro soggetti coinvolti in associazioni criminali, anche di stampo mafioso. Ha contribuito a significativi sequestri patrimoniali. Ha partecipato a vari corsi professionali di specializzazione.

La carriera di Giovanni Paolo Pellicane testimonia un impegno costante e professionalità nel servizio alla Polizia di Stato, con contributi importanti nella lotta contro la criminalità organizzata e nel mantenimento della sicurezza pubblica.