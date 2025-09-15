  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Polizia, in pensione dopo 36 anni di carriera Giovanni Paolo Pellicane

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-15

Commenti
Immagine articolo: Polizia, in pensione dopo 36 anni di carriera Giovanni Paolo Pellicane

Il Sostituto Commissario Giovanni Paolo Pellicane in pensione (quiescenza) dal 1° luglio. La sua esperienza professionale è stata caratterizzata da numerosi incarichi di rilievo e specializzazioni in aree chiave come il controllo del territorio, la polizia giudiziaria e i servizi di polizia stradale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Pellicane ha indossato l'uniforme della Polizia di Stato il 1° febbraio 1989, iniziando presso il Distaccamento Polstrada di Camporeale, Alcamo e successivamente Castelvetrano. Nel 1996 ha frequentato il Corso Sovrintendenti a Nettuno, ottenendo la qualifica di Vice Ispettore presso la Questura di Trapani - Divisione Polizia Anticrimine. Dal 2005 ha fatto parte della Sezione Investigativa, ricoprendo ruoli come responsabile dell'Ufficio Controllo del Territorio e dell'Uigos (Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali).

    Nel 2018 è stato Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria "Polizia di Stato" per circa due anni. Dal 2021 ha comandato il Distaccamento di Castelvetrano della Polizia Stradale, tornando successivamente a ricoprire l'incarico di responsabile dell'Uigos.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Oltre 30 riconoscimenti, inclusi lodi ed encomi per attività investigative che hanno portato a ordinanze di custodia cautelare contro soggetti coinvolti in associazioni criminali, anche di stampo mafioso. Ha contribuito a significativi sequestri patrimoniali. Ha partecipato a vari corsi professionali di specializzazione.

    La carriera di Giovanni Paolo Pellicane testimonia un impegno costante e professionalità nel servizio alla Polizia di Stato, con contributi importanti nella lotta contro la criminalità organizzata e nel mantenimento della sicurezza pubblica.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    I più letti

    Presunta scoperta archeologica a Mazara di una colonna ma in realtà era ben altro

    Castelvetrano piange Antonella Esposito, stimata insegnante per anni voce di Rcv

    Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

    Uomo finisce giù dal viadotto nei pressi di Gallitello. Attivati i soccorsi

    Triscina, pescatore salva un cane in mare lontano dalla costa e lancia appello sui social