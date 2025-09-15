Suona la campanella per tutte le scuole castelvetranesi, il messaggio del Sindaco Lentini

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-15

Primo giorno di scuola per gli alunni e studenti castelvetranesi, anche se qualche istituto ha avviato da giorno 11 l'inizio delle lezioni, e messaggio di augurio da parte del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini.

"Carissimi studenti, docenti, personale scolastico e famiglie, con l’inizio del nuovo anno scolastico desideriamo rivolgere a ciascuno di voi un saluto sincero. La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità, ed è per questo che, insieme a voi, viviamo questo momento con particolare attenzione e speranza.

Un pensiero speciale va a coloro che intraprendono un nuovo percorso di studi: ai bambini che per la prima volta entrano nella scuola primaria, ai ragazzi che iniziano l’avventura della scuola secondaria di primo grado e agli studenti che affrontano il cammino delle scuole superiori. Si tratta di passaggi importanti, che segnano la crescita personale e aprono a nuove sfide e opportunità.

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale, di concerto con le dirigenti scolastiche del territorio, ha pianificato una serie di progetti che accompagneranno studenti e studentesse lungo tutto l’anno scolastico, offrendo occasioni di crescita, confronto e partecipazione. Particolare attenzione è stata riservata agli studenti più fragili: proprio dal 15 settembre, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, prende avvio il servizio ASACOM di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con impegno il mondo della scuola, nella convinzione che l’istruzione e la formazione siano pilastri essenziali per la crescita civile, sociale e culturale di Castelvetrano. Con questi saluti per l’avvio del nuovo anno scolastico, porgiamo a tutti i nostri migliori auspici di buon lavoro".