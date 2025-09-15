  • A3 dottor Gianni catalanotto
Lombardo Radice - Pappalardo, il saluto del Presidente del Consiglio d'Istituto per il nuovo anno scolastico

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-15

In occasione del primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2025/2026, il Presidente del Consiglio d'Istituto del Comprensivo "Lombardo Radice-Pappalardo", Nicola Clemente porge il saluto per un nuovo inizio alla dirigente, corpo scolastico, docenti, alunni ed alle famiglie.

    • "Desidero far giungere il mio cordiale saluto a tutti gli studenti che inizieranno l'anno scolastico 2025/2026. In particolar modo a tutti | ragazzi che frequenteranno le classi dell'istituto comprensivo Lombardo Radice - Pappalardo dove ho il piacere di rappresentare le famiglie essendo presidente del consiglio d'istituto. A noi genitori il compito di accompagnare i nostri figli all'avventura scolastica con l'auspicio che questa sia fonte di ricchezza morale e culturale. Affidiamo agli insegnanti il ruolo di educatori di civilta' e approfondimento, fiduciosi della loro saggia esperienza, il futuro in parte è anche nelle nostre mani. Onorato di esprimere il pensiero di tutti i genitori che credono nel futuro dei propri figli attraverso l'istruzione e che vedono la scuole come una seconda casa per i propri figli. Un abbraccio virtuale a chi si emozionerà per il primo giorno di scuola perche sono certo se ne ricordera per tutta la vita.
    Rinnovo gli auguri a tutti chiedendo ai ragazzi di emozionarci sempre di piu con il loro entusiamo. Un buon inizio alla dirigente Barone che che con le sue doti di coordinatrice sapra affrontare ogni richiesta che arrivera dai vari fronti sia scolastici che familiari". 

