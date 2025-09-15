  • A3 dottor Gianni catalanotto
Scontro sulla 188 Salemi-Gibellina, donna ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-09-15

Commenti
Scontro sulla 188 Salemi-Gibellina, donna ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano

Intorno alle 15 di oggi, sulla SP 188 che collega Salemi e Gibellina, è avvenuto uno scontro frontale fra due auto. Una Lancia Y condotta da un 35enne di Calatafimi ed una Fiat Panda la cui conducente, una 50enne di Calatafimi è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari accorsi sul posto. La donna è stata trasportata all'Ospedale di Castelvetrano.

    • Sul luogo dell'incidente, gli operatori dell'Anas e gli agenti della Polizia Municipale di Salemi. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente, dalle prime informazioni raccolte pare che la Lancia Y fosse sprovvista di copertura assicurativa. 

