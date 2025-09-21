  • A3 dottor Gianni catalanotto
Donna risarcita dall’ASP di Trapani, Procura contabile archivia posizione di un medico salemitano

di: Elio Indelicato - del 2025-09-21

Immagine articolo: Donna risarcita dall’ASP di Trapani, Procura contabile archivia posizione di un medico salemitano

(ph. Il legale medico salemitano, Avv. Francesco Salvo)

Dodici anni di causa per stabilire un caso di mala sanità nei confronti di una donna salemitana, poi alla fine l’Asp paga ma chiede i soldi all’equipe medica attraverso la Corte dei Conti. La Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo ha, di recente, contestato all’equipe medica del reparto di chirurgia del Presidio Ospedaliero di Salemi una ipotesi di danno erariale. L’ASP di Trapani, infatti, era stata condannata dal Tribunale di Marsala al risarcimento della somma di euro 39.249,74 per i danni patiti da una paziente inconseguenza di un errato intervento chirurgico di colecistectomia in laparoscopia. 

    • L’intervento risale al 2002, mentre la sentenza di primo grado era stata emessa nel 2013, poi confermata in appello nel 2019, a seguito della quale l’Asp di Trapani aveva dovuto risarcire la paziente operata presso il nosocomio di Salemi.

    A seguito della segnalazione la Procura Contabile, lo scorso mese di gennaio, aveva contestato ai sanitari, all’epoca presenti in reparto, un danno erariale per circa 40.000 euro. Uno dei medici, però, B. G. di Salemi e’ riuscito a dimostrare subito la propria innocenza. Il medico, difeso dall’avvocato Francesco Salvo (nella foto in copertina), ha spiegato il ruolo tenuto durante l’intervento chirurgico, del tutto marginale, per cui non ha minimamente inciso sulle conseguenze subite dalla paziente, che avrebbe avuto un danno biologico notevole a seguito dell’intervento. 

    La difesa del sanitario ha anche chiesto l’audizione personale dinanzi al Vice Procuratore Generale, Adriana La Porta, a cui ha chiarito, in dettaglio, le dinamiche della sala operatoria e le peculiarità dell’intervento in questione. Alla fine, proprio nei giorni scorsi la Procura Contabile Regionale ha archiviato la posizione del medico salmemitano, mentre il processo continuerà contro gli altri componenti dell’equipe medica. In capo al medico assolto non è stato accertato il nesso eziologico tra il suo operato e il danno subito dalla donna .

