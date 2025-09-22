Tantaro Energia, nuovo deposito di carburanti agricoli a Salemi in c.da Capitisseti con consegna a domicilio

di: Publiredazionale - del 2025-09-22

Nuovo deposito Tantaro Energia s.r.l carburanti agricoli a Salemi in c.da Capitisseti. Consegne a domicilio di gasolio agricolo, benzina agricola, gasolio e benzina per autotrazione. La combinazione di prodotti di alta qualità e prezzi competitivi rende la scelta ideale per chi cerca un fornitore di energia efficiente e conveniente.

Affidati alla Tantaro Energia per un servizio di consegna rapido e sicuro, con un’attenzione speciale al risparmio e alla puntualità. La Tantaro Energia è specializzata in forniture energetiche, garantisce elevati standard di qualità e un servizio professionale, grazie a un impegno costante nella soddisfazione dei clienti.