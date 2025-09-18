La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur

di: Redazione - del 2025-09-18

L’Italia trionfa anche nel campo delle acconciature e lo fa ai Campionati del Mondo tenutisi all’Expo di Parigi. Una grande soddisfazione avere nel team italiano la castelvetranese Anna Labbruzzo, che assieme alle sue colleghe ha conquistato il terzo posto al “National President Award Paris 2025”, un campionato mondiale organizzato dallo OMC (Organizzazione mondiale coiffeur) e che ha visto la partecipazione di 67 nazioni provenienti da tutto il mondo.

In 35 minuti le squadre dovevano cimentarsi in una acconciatura chiamata “Lady Romantic Bridal” ed Anna Labbruzzo nella categoria "acconciatura sposa”, ha dato prova della sua professionalità, per raggiungere assieme al suo team il podio. Far parte della squadra italiana è stato già una grossa soddisfazione per la castelvetranese perché tutto passa prima al vaglio dell’Ami Accademy, struttura che opera nel campo dell’Hairdressing internazionale e che ha come scopo l’organizzazione di percorsi formativi specialistici.

Anna Labbruzzo giovane mamma è figlia d’arte, ha studiato molto nel campo delle acconciature e l’essere stata scelta a rappresentare l’Italia è solo per aver dimostrato il suo grande impegno nella sua professione, il suo curriculum notevole. Anna Labbruzzo ha la sua parruccheria nella via Nicolò Cervello a Castelvetrano e continua il suo lavoro con grande amore e impegno e con quella modestia che l’ha sempre contraddistinta. Auguri alla nostra concittadina per altri futuri e lusinghieri successi. I latini direbbero: Ad maiora semper