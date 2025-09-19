  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, servizio Asacom avviato in tempo, la soddisfazione del Sindaco Lentini

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-19

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, servizio Asacom avviato in tempo, la soddisfazione del Sindaco Lentini

Dal 15 settembre, primo giorno di scuola, ha preso avvio il servizio ASACOM – Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità. Per la prima volta, da quando è attivo, il servizio partirà contestualmente all’inizio dell’anno scolastico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • È un risultato significativo per l’intera Amministrazione comunale di Castelvetrano, che già lo scorso anno  aveva garantito l’attivazione dal 1° ottobre. Quest’anno, grazie a un lavoro di programmazione e coordinamento, si è riusciti ad anticipare ulteriormente l’avvio, garantendo continuità alle famiglie e agli studenti. Il percorso è stato seguito dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia e coordinato dalla Terza Direzione, guidata dalla dott.ssa Maria Morici.

    Il sindaco Giovanni Lentini ha dichiarato: “L’attivazione del servizio ASACOM dal primo giorno di scuola è un segnale di attenzione verso gli alunni e le famiglie. È il frutto di un lavoro di squadra dell’Amministrazione, che ha ritenuto prioritario garantire questo supporto sin dall’inizio dell’anno scolastico”.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

    Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

    Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

    Scontro sulla 188 Salemi-Gibellina, donna ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano

    Polizia, in pensione dopo 36 anni di carriera Giovanni Paolo Pellicane