Castelvetrano, servizio Asacom avviato in tempo, la soddisfazione del Sindaco Lentini

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-19

Dal 15 settembre, primo giorno di scuola, ha preso avvio il servizio ASACOM – Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità. Per la prima volta, da quando è attivo, il servizio partirà contestualmente all’inizio dell’anno scolastico.

È un risultato significativo per l’intera Amministrazione comunale di Castelvetrano, che già lo scorso anno aveva garantito l’attivazione dal 1° ottobre. Quest’anno, grazie a un lavoro di programmazione e coordinamento, si è riusciti ad anticipare ulteriormente l’avvio, garantendo continuità alle famiglie e agli studenti. Il percorso è stato seguito dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia e coordinato dalla Terza Direzione, guidata dalla dott.ssa Maria Morici.

Il sindaco Giovanni Lentini ha dichiarato: “L’attivazione del servizio ASACOM dal primo giorno di scuola è un segnale di attenzione verso gli alunni e le famiglie. È il frutto di un lavoro di squadra dell’Amministrazione, che ha ritenuto prioritario garantire questo supporto sin dall’inizio dell’anno scolastico”.