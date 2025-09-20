  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-20

Commenti
Immagine articolo: Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Castelvetrano si prepara a vivere la tradizionale Fiera della Madonna della Tagliata, che tornerà ad animare la città nel prossimo fine settimana. In queste ore sono già in corso i lavori di montaggio degli stand e delle bancarelle che, dopo tanti anni, occuperanno nuovamente l’intero tratto di via Tagliata fino al Santuario della Madonna, recentemente elevato a tale dignità.

    Grazie al progetto promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, la fiera ritrova la sua veste più autentica, trasformando la storica strada in un vivace percorso di festa, ricco di espositori, hobbisti, prodotti tipici e stand gastronomici.

    Un’occasione unica per cittadini e visitatori di riscoprire la tradizione di passeggiare lungo tutta la via Tagliata fino al Santuario, godendosi il clima di socialità, devozione e identità che da secoli accompagna questa ricorrenza. L’invito è dunque a partecipare numerosi, per vivere insieme la magia di una fiera che torna a raccontare la storia e le radici della comunità castelvetranese.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Clicca qui se vuoi leggere gli altri articoli della rubrica "Storia, cultura e tradizioni"

    Segnalaci la tua "Eccellenza Locale"

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

    Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

    Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    Castelvetrano, 48enne fermato ad un posto di blocco con armi droga e munizioni in macchina

    La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur