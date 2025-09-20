Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-20

Castelvetrano si prepara a vivere la tradizionale Fiera della Madonna della Tagliata, che tornerà ad animare la città nel prossimo fine settimana. In queste ore sono già in corso i lavori di montaggio degli stand e delle bancarelle che, dopo tanti anni, occuperanno nuovamente l’intero tratto di via Tagliata fino al Santuario della Madonna, recentemente elevato a tale dignità.

Grazie al progetto promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, la fiera ritrova la sua veste più autentica, trasformando la storica strada in un vivace percorso di festa, ricco di espositori, hobbisti, prodotti tipici e stand gastronomici.

Un’occasione unica per cittadini e visitatori di riscoprire la tradizione di passeggiare lungo tutta la via Tagliata fino al Santuario, godendosi il clima di socialità, devozione e identità che da secoli accompagna questa ricorrenza. L’invito è dunque a partecipare numerosi, per vivere insieme la magia di una fiera che torna a raccontare la storia e le radici della comunità castelvetranese.