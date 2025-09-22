La discussione e poi l’aggressione con una bottiglia rotta. Quarantenne castelvetranese ricoverato d’urgenza

di: Redazione - del 2025-09-22

Un 40enne castelvetranese, S.A. classe 1985 si trova ricoverato per le ferite da arma da taglio riportate ieri sera a seguito di una lite con un uomo di Castelvetrano nei pressi delle giostre presenti per i festeggiamenti della Fiera della Tagliata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, S.A. avrebbe ripreso l'uomo a non importunare i presenti, pare che l'individuo mandasse in frantumi bottiglie di vetro.

Dopo una breve discussione, il quarantenne, in compagnia di altre persone, si stava allontanando, ed è stato colpito da dietro da una bottiglia. L'aggressore si è scagliato contro ferendolo gravemente con una bottiglia rotta. Sul posto i Carabinieri che indagano sull'accaduto. Preoccupano le condizioni di S.A. ricoverato in ospedale dopo essere stato soccorso dai sanitari presenti sul luogo. Ferito all'altezza della giugulare, non è in pericolo di vita ma dopo sarà sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia plastica all'Ospedale di Marsala.