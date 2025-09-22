  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

La discussione e poi l’aggressione con una bottiglia rotta. Quarantenne castelvetranese ricoverato d’urgenza

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-22

Commenti
Immagine articolo: La discussione e poi l’aggressione con una bottiglia rotta. Quarantenne castelvetranese ricoverato d’urgenza

Un 40enne castelvetranese, S.A. classe 1985 si trova ricoverato per le ferite da arma da taglio riportate ieri sera a seguito di una lite con un uomo di Castelvetrano nei pressi delle giostre presenti per i festeggiamenti della Fiera della Tagliata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, S.A. avrebbe ripreso l'uomo a non importunare i presenti, pare che l'individuo mandasse in frantumi bottiglie di vetro.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dopo una breve discussione, il quarantenne, in compagnia di altre persone, si stava allontanando, ed è stato colpito da dietro da una bottiglia. L'aggressore si è scagliato contro ferendolo gravemente con una bottiglia rotta. Sul posto i Carabinieri che indagano sull'accaduto. Preoccupano le condizioni di S.A. ricoverato in ospedale dopo essere stato soccorso dai sanitari presenti sul luogo. Ferito all'altezza della giugulare, non è in pericolo di vita ma dopo sarà sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia plastica all'Ospedale di Marsala. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    La discussione e poi l’aggressione con una bottiglia rotta. Quarantenne castelvetranese ricoverato d’urgenza

    Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

    Castelvetrano, 48enne fermato ad un posto di blocco con armi droga e munizioni in macchina

    La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur

    Donna picchiata e costretta a salire in auto. Agenti della P.S. intercettano la vettura