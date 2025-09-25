Chiusura TeleSud, la nota di Assostampa Trapani a seguito dichiarazioni dell'Editore

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-25

(ph. immagini tratte da i profili facebook di Valerio Antonini e TeleSud)

La segreteria provinciale dell’Associazione Siciliana della Stampa di Trapani, sindacato unitario dei giornalisti, visto quanto emerso dalle dichiarazioni di ieri sera su “X” dell’editore di Telesud, con anche la lettura di documenti redatti da dipendenti e collaboratori della testata, su anomale modalità di pagamento degli emolumenti dei giornalisti, sul mancato rispetto dei diritti previsti dai contratti di lavoro, oltre che su presunte molestie, chiede:

- all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, di convocare il direttore responsabile della testata giornalistica e, dopo, tutti i dipendenti e i collaboratori iscritti all'OdG;

- all'INPGI, l’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, di verificare i contributi previdenziali versati da tutti i collaboratori giornalistici contrattualizzati e, in quota parte, da Telesud.

Chiede inoltre all’OdG, viste le ripetute segnalazioni da diversi colleghi su soggetti non iscritti che effettuano interviste a sindaci o fanno resoconti di incontri sportivi, di convocare i direttori responsabili di queste testate (che provvederemo a indicare) e di verificare le prossime richieste di iscrizione all’albo dei pubblicisti provenienti dalla provincia di Trapani.