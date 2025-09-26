Lube cucine punta su Castelvetrano e inaugura domenica nuovo store nella zona commerciale

di: Publiredazionale - del 2025-09-26

E’ previsto per domenica 28 Settembre a partire dalle 18 l’inaugurazione del Lube Store di Castelvetrano in via Caduti di Nassirya al civico 24. L'evento inaugurale sarà trasmesso in diretta su Castelvetranonews.it

Dopo il successo e la costante crescita del brand Lube nella sede storica di Alcamo, Vincenzo Adamo, il fondatore, ha voluto consolidare la presenza nel territorio del Belice, che ha sempre mostrato grande interesse e ammirazione verso il brand Lube, dedicando uno store interamente rinnovato nei dettagli, accogliente oltre che elegante e all’altezza del territorio e delle sue esigenze. La presenza si aggiunge alla presenza da otto anni di Sulsofà, bran specializzato nella produzione di divani e sistemi letti.

Su questi presupposti nasce il progetto del Lube Store Castelvetrano, concepito come uno spazio espositivo dove eleganza, qualità, cura dei dettagli ed innovazione si fondono tra loro. La storia di LUBE è il racconto di un sogno tenace e lungimirante, diventato realtà da oltre 60 anni. Una crescita costante che ha portato il marchio ad essere oggi il primo tra le aziende italiane produttrici di cucine e primo come numero di cucine prodotte ogni anno.

Adamo Arredamenti si pone come obiettivo proprio l’offrire alla sua clientela un vastissimo assortimento di soluzioni d’arredo per ogni stile e per ogni tipo di casa per questo motivo si avvale di partners come LUBE.

Nello store di Castelvetrano ogni dettaglio viene curato attraverso un lavoro di squadra attento che va dalla progettazione in sede, alla scelta dei materiali e delle relative finiture, seguito dal rilievo in loco, fino al montaggio, fase fondamentale essendo la concretizzazione di un sogno. Ciò in coerenza a uno dei punti cardine del pensiero Lube secondo cui “noi non vendiamo cucine ma realizziamo sogni”. L’appuntamento è per domenica 28 Settembre a partire dalle ore 18. L’evento sarà accompagnato da un rinfresco d’augurio e vedrà la presentazione ufficiale al pubblico delle nuovissime cucine selezionate con cura e attenzione dalla store manager Valentina Farina.