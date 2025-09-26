  • A3 dottor Gianni catalanotto
Insultava e picchiava disabile, Polizia arresta una badante 37enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-26

Immagine articolo: Insultava e picchiava disabile, Polizia arresta una badante 37enne

La Polizia di Stato ha arrestato una badante trentasettenne, per il delitto di maltrattamenti consumato ai danni di un uomo tetraplegico di Trapani. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile della Questura di Trapani su delega della locale Procura, è stata avviata nell’agosto scorso e ha consentito di documentare le reiterate condotte vessatorie, morali e fisiche, poste in essere dalla donna in pregiudizio dell’uomo, capace di intendere e di volere ma incapace di comunicare e di attendere agli atti di vita quotidiana.

    • I maltrattamenti sono consistiti in insulti, umiliazioni, schiaffi, pugni, a cui la donna ricorreva per punire la vittima, che non era in grado di attendere alle sue richieste. In alcune circostanze, la badante ha gettato dell’acqua gelida sul corpo della vittima e l’ha costretta a odorare una maglia intrisa della sua urina.

    In esecuzione di ordinanza del GIP di Trapani, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Si rappresenta che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

