Marinella, cresce l’attesa per la X edizione dell’OctoberFest (3/4/5 ottobre). Ecco il programma completo

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-28

Tutto pronto per la decima edizione dell'OctoberFest che si svolgerà a Marinella di Selinunte dal 3 al 5 ottobre in via Marco Polo a partire dalle ore 18 di venerdì prossimo. Tre giorni di festa dedicati alla birra e al divertimento per tutti: Diversi tipi di birra in ogni locale, Street Food & Carne grigliata già dal venerdì pomeriggio ore 18:00, Area giochi per bambini con gonfiabili zucchero filato mascotte e animatrici (solo la domenica), Piccolo angolo Giostre tutti e tre i giorni e DJ set & Live Music.

Ecco il programma musicale della tre giorni in via Marco Polo a Marinella di Selinunte:

Venerdì 3 ottobre: Live Music ore 19:00: Sergio Lo Cicero e DJ Set ore 23:00: Giancana & Salvo. Sabato 4 ottobre: Live Music ore 19:00: Pewro & The Atomic Ensemble e DJ Set ore 23:00: Samuele Atria & LUDJ. Domenica 5 ottobre: Live Music ore 19:00: Asia Foret e DJ Set ore 23:00: Samuele Atria

L'OktoberFest è un evento organizzato dalla Proloco Selinunte con il patrocinio del Comune di Castelvetrano, in collaborazione con i locali di Marinella di Selinunte (Voglimi, La Beveria, Klimaka, Cusà, Dassuta, Bamboo, Step one, Reef).

