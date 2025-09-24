  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Traffico internazionale di droga, vasta operazione dei Carabinieri a Palermo ed in diverse regioni

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - (fonte: GdS.it) - del 2025-09-24

Commenti
Immagine articolo: Traffico internazionale di droga, vasta operazione dei Carabinieri a Palermo ed in diverse regioni

Vasta operazione dei Carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia: 12 misure cautelari personali e decine di perquisizioni in diverse province italiane. L’operazione, denominata «Fingerprints», colpisce una rete internazionale di trafficanti di droga attiva tra Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia. L’inchiesta, che ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti, ha impegnato oltre 100 militari dell’Arma.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    La discussione e poi l’aggressione con una bottiglia rotta. Quarantenne castelvetranese ricoverato d’urgenza

    Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

    Cantieri edili irregolari, Carabinieri in azione anche a Castelvetrano

    Donna risarcita dall’ASP di Trapani, Procura contabile archivia posizione di un medico salemitano

    Castelvetrano, la 266ª Fiera della Tagliata chiude con quasi 20 mila visitatori