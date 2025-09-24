Traffico internazionale di droga, vasta operazione dei Carabinieri a Palermo ed in diverse regioni

di: Comunicato Stampa - (fonte: GdS.it) - del 2025-09-24

Vasta operazione dei Carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia: 12 misure cautelari personali e decine di perquisizioni in diverse province italiane. L’operazione, denominata «Fingerprints», colpisce una rete internazionale di trafficanti di droga attiva tra Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia. L’inchiesta, che ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti, ha impegnato oltre 100 militari dell’Arma.