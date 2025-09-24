  • A3 Conad
Giovane castelvetranese condannata, colpì al volto coetanea con un "tirapugni"

(fonte: GdS.it) - del 2025-09-24

Una 21enne castelvetranese è stata condannata a nove mesi di carcere, pena sospesa, con sentenza inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello. S.P. è accusata di avere colpito al volto con “tirapugni” una coetanea mazarese S.S. dopo un diverbio accaduto la notte del 5 marzo 2023 nel locale “Area 14” di Castelvetrano.

    • Secondo l’accusa, la giovane castelvetranese avrebbe colpito la coetanea dopo una serie di insulti e provocazioni. L'imputata è stata condannata anche al risarcimento danni, la cui quantificazione sarà stabilita in sede civile. Al momento dovrà pagare una “provvisionale” di 10 mila euro. Il processo ha visto la presenza in aula di testimoni e consulenti tecnici, che hanno contribuito a ricostruire passo dopo passo cosa è avvenuto quella notte.

    (Notizia tratta da articolo odierno pubblicato sul Giornale di Sicilia)

