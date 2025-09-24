Campagna olivicola 2025: Coldiretti, produzione in aumento del 30% in tutta Italia

di: Filippo Siragusa - del 2025-09-24

Sta per iniziare ufficialmente la nuova campagna di raccolta delle olive. Nel Belìce, l’attesa tra i produttori di Olive Nocellara, cresce di ora in ora, anche in funzione delle prime piogge tanto attese. Nel territorio tra Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara, sono migliaia gli operatori che vivono di olive e di olio. Secondo i dati di Coldiretti Unaprol e del Sole 24 ore, le previsioni quest’anno sono buone. Gli esperti indicano una decisa ripresa rispetto al 2024, anno critico a causa della prolungata siccità. Le stime congiunte di Unaprol, Coldiretti e Foa Italia, dicono che la produzione nazionale di olio dovrebbe raggiungere le 300mila tonnellate, registrando un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. Si tratta però di dati preliminari, da confermare in base all’andamento climatico delle prossime settimane.

La situazione risulta invece più critica nelle regioni del Nord e del Centro Italia. Al Settentrione, il maltempo ha causato un crollo produttivo stimato intorno al 40%, mentre al Centro la situazione è più disomogenea, con riduzioni medie comprese tra il 10% e il 15%, a seconda delle aree coinvolte. La campagna 2025 inizia con una novella normativa destinata a rivoluzionare la tracciabilità del prodotto. Coldiretti e Unaprol, hanno chiesto e ottenuto, l’obbligo di registrare ogni movimento delle olive entro sei ore dall’acquisto, senza alcuna interruzione. Un provvedimento fondamentale a tutela di chi, secondo quanto affermato dal vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Unaprol, David Granieri, questa misura chiude definitivamente l’epoca delle olive senza nome e apre una nuova fase basata su trasparenza e responsabilità.

Il comparto olivicolo italiano continua a essere una colonna portante del Made in Italy agroalimentare, con circa 400mila aziende attive, 250 milioni di piante e 533 varietà autoctone, che rappresentano il più vasto patrimonio di biodiversità al mondo nel settore. L’Italia detiene inoltre il primato europeo per numero di oli extravergini certificati, con 43 DOP e 7 IGP. L’obiettivo, condiviso da istituzioni e operatori del settore, è rafforzare il posizionamento dell’olio extravergine d’oliva italiano sui mercati globali, puntando su qualità certificata, tracciabilità e promozione internazionale.

Come sempre, i produttori belicini attendono di sapere quali prezzi si stabiliranno per le olive e per olio. Funziona da sempre cosi. Un sistema che viene deciso dall’atavico incontro commerciale tra napoletani, laziali, trasformatori e i produttori. L’anno scorso i prezzi sono lievitati rispetto al 2023. E quest’anno? Ancora è presto per saperlo. Le stime parlano di una moderata crescita di produzione lorda vendibile rispetto al 2024. Il sistema commerciale delle olive verso il consumatore finale rimane per l’80% nelle mani delle aziende che risiedono tra Napoli e Roma.

Per i produttori, la vendita di olive da tavola è molto più redditizia di quella dell’olio d’oliva, con margini significativamente più elevati. Con una produzione annua di circa 77 mila tonnellate, secondo i dati de Il Sole 24 Ore l’Italia non riesce a soddisfare il consumo interno, che si attesta intorno a 149 mila tonnellate. Questo squilibrio rende necessarie consistenti importazioni, prevalentemente da Spagna e Grecia. Questi dati indicano la possibilità di espandere la produzione di olive da tavola Nocellara. Il mercato italiano vuole più olive. Un dato interessante per i giovani che intendono investire nel settore.