Triscina, avviate le richieste per allaccio alla rete fognaria
di: Comunicato Stampa - del 2025-09-25
(ph. google.maps)
L'Amministrazione comunale ha reso pubblico l'avviso riguardante le istanze per l'allaccio alla rete fognaria di Triscina. Infatti, a partire da ieri, 24 settembre 2025, sarà possibile presentare l’istanza preventiva di allaccio ai fognoli attinenti agli edifici, in relazione alla realizzanda rete fognaria della frazione Triscina di Selinunte.
La domanda va presentata utilizzando il modello editabile pubblicato insieme al presente avviso, con il versamento di € 400,00 a titolo di acconto, suddiviso nelle seguenti modalità:
1️ - € 150,00 al momento della presentazione dell’istanza (allegando la ricevuta di pagamento);
2️ - € 150,00 al rilascio dell’autorizzazione preventiva;
3️ - € 100,00 alla consegna dei lavori del fognolo di interesse. Il saldo sarà corrisposto al Comune secondo la contabilità dei lavori relativi ad ogni singolo fognolo, al momento della relativa attivazione.
Si precisa che gli importi versati non saranno rimborsabili in caso di diniego dell’autorizzazione per mancanza di liceità dell’immobile.
Per informazioni sulla procedura è possibile scrivere all’indirizzo: amargiotta@comune.castelvetrano.tp.it
Scadenza presentazione istanze: 60 giorni dalla data del presente avviso.
Allegati e modello editabile disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano: