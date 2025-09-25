  • A3 dottor Gianni catalanotto
Triscina, avviate le richieste per allaccio alla rete fognaria

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-25

Immagine articolo: Triscina, avviate le richieste per allaccio alla rete fognaria

(ph. google.maps)

L'Amministrazione comunale ha reso pubblico l'avviso riguardante le istanze per l'allaccio alla rete fognaria di Triscina. Infatti, a partire da ieri, 24 settembre 2025, sarà possibile presentare l’istanza preventiva di allaccio ai fognoli attinenti agli edifici, in relazione alla realizzanda rete fognaria della frazione Triscina di Selinunte.

    • La domanda va presentata utilizzando il modello editabile pubblicato insieme al presente avviso, con il versamento di € 400,00 a titolo di acconto, suddiviso nelle seguenti modalità:

    1️ - € 150,00 al momento della presentazione dell’istanza (allegando la ricevuta di pagamento);
    2️ - € 150,00 al rilascio dell’autorizzazione preventiva;
    3️ - € 100,00 alla consegna dei lavori del fognolo di interesse. Il saldo sarà corrisposto al Comune secondo la contabilità dei lavori relativi ad ogni singolo fognolo, al momento della relativa attivazione.

    • Si precisa che gli importi versati non saranno rimborsabili in caso di diniego dell’autorizzazione per mancanza di liceità dell’immobile.

    Per informazioni sulla procedura è possibile scrivere all’indirizzo: amargiotta@comune.castelvetrano.tp.it
    Scadenza presentazione istanze: 60 giorni dalla data del presente avviso.
    Allegati e modello editabile disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano: https://comune.castelvetrano.tp.it/.../avviso...

