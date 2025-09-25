  • A3 dottor Gianni catalanotto
Carabinieri, il Ten. Col. Segreto è il nuovo comandante del Reparto Operativo

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-25

Immagine articolo: Carabinieri, il Ten. Col. Segreto è il nuovo comandante del Reparto Operativo

Il Comando del Reparto Operativo di Trapani passa al Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto, originario della provincia di Rieti, classe ‘81, sposato, con un bambino. Frequenta l’Accademia Militare di Modena durante il biennio 2002-2004 conseguendo il diploma di laurea di primo livello in Scienze giuridiche. Dal 2004 al 2007 prosegue presso la Scuola Ufficiali Carabinieri dove si laurea in giurisprudenza. Viene destinato, come primo incarico quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento (FE), per poi passare al ROS alla Sezione Anticrimine di Caltanissetta dove rimane per sei anni. Dal 2016 al 2021 comanda la Compagnia di Latina prima del trasferimento al Comando Generale come Capo Sezione presso lo Stato Maggiore dove rimane fino ad oggi.

    • Cambi anche in altri reparti della Provincia, alla guida della NORM della Compagnia di Trapani è arrivato il Tenente Francesco Vozza, calabrese classe ’90. Arruolato nel 2012, dopo il corso Marescialli, viene destinato alla Stazione di Bussolengo (VR) dove rimane tre anni prima di approdare presso l’Accademia Militare per il corso Ufficiali. Dopo una breve parentesi come Comandante di plotone presso la scuola Carabinieri di Iglesias giunge al comando del NORM di trapani prendendo il posto del Capitano Camilla Bernacchini.

