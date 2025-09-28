Santa Ninfa, volpe finisce dentro un laghetto artificiale, salvata da intervento dei Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-09-28

I Vigili del Fuoco salvano una volpe finita in un laghetto artificiale. È successo in località Santa Ninfa. Era stato un passante ad avvertire gli stessi Vigili che arrivati sul posto in una zona vicino Santa Ninfa hanno visto l'animale in grosse difficoltà che probabilmente o per sete o per catturare qualche bocconcino era scivolato finendo nel laghetto artificiale per usi irrigui.

Un Vigile del Fuoco con l'apposito discensore e con un attrezzo molto simile a quello usato per accalappiare i cani è riuscito a prendere la volpe che subito dopo spaventata e infreddolita è stata liberata.