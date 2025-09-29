Salemi, fiamme in cucina avvolgono bombola del gas. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-09-29

Nel centro storico di Salemi tra i vicoli stretti, ieri intorno alle 14:30, è stata sfiorata la tragedia a causa di un incendio di abitazione, che ha coinvolto una cucina domestica avvolgendo con le fiamme la bombola e tubi dello stesso gas con fuoriuscita.

Intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Salemi che ha saputo domare e gestire immediatamente la situazione e mettendo in sicurezza il luogo, dando un esempio nella prontezza del proprio lavoro, rischiando la vita per salvarne altre.