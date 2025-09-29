  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, criticità e disagi quando piove, interrogazione del consigliere Errante Parrino

di: Redazione - del 2025-09-29

Immagine articolo: Castelvetrano, criticità e disagi quando piove, interrogazione del consigliere Errante Parrino

Disagi e criticità allorquando a Castelvetrano piove, ed i cittadini si ritrovano ad essere bloccati in alcune strade della città. Ha presentato un'interrogazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale, il consigliere indipendente Giuseppe Errante Parrino, che ha anche parlato oggi ai nostri microfoni.

    • (Rivedi l'intervista concessa a Filippo Siragusa

    Il consigliere Errante Parrino si è rivolto al Sindaco chiedendo:
    "- Quali interventi urgenti e straordinari intende disporre immediatamente l'Amministrazione per ripristinare la piena funzionalità del sistema di drenaggio delle acque bianche nelle zone più colpite (Lottizzazione Saporito, Via Quarto e altre vie note all'Ufficio Tecnico) e garantire la sicurezza dei cittadini.

    - Perché la manutenzione ordinaria delle caditoie e dei tombini, essenziale per prevenire questi fenomeni, non viene eseguita con la dovuta capillarità e frequenza su tutto il territorio comunale.

    - Se è in programma l'approvazione e l'immediata attuazione di un Piano Straordinario di Manutenzione del sistema fognario e di drenaggio delle acque bianche.

    - Quali misure strutturali e/o progetti l'Amministrazione intende avviare per risolvere definitivamente le anomalie progettuali e costruttive lamentate dai residenti, in particolare nella Lottizzazione Saporito, al fine di adeguare il sistema di deflusso alle attuali esigenze idrogeologiche".

