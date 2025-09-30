Finale Venere d'Italia, importante affermazione della castelvetranese Marika Salluzzo

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-30

La vincitrice della 12^ Edizione del Concorso Nazionale di bellezza “Venere d’Italia” svoltasi a Cirò Marina presso il Teatro Alisia è stata Tanya Convertini, 22 anni di Palagiano (TA),. Con i suoi tratti tipici mediterranei e il suo particolarissimo viso, Tanya, estetista di professione nel suo paese, corona un sogno importante che persegue da alcuni anni. Appena eletta, ha dedicato un messaggio commovente al padre scomparso improvvisamente qualche anno fa, per averle dato la forza di non mollare, nei momenti più delicati, ma anche alla mamma Rosa, sempre al fianco della ragazza. Con Tanya vince anche la Jonica Eventi, organizzazione di moda e spettacolo, gestita da Giuseppe Stigliano, conduttore massafrese, dove la ragazza si è formata con le lezioni dei maestri Vittorio Casale ed Angelo Mastrangelo e dove - da quanto ha dichiarato con un sentito messaggio sui social - ha trovato un'altra famiglia, proprio in seguito a quanto accadutole. Con lei, sul podio al secondo posto per la concorrente abruzzese, Annapaola Armando, 19 anni dall'Abruzzo, eletta Venere Cinema; terza classificata, Chiara Baù, 19 anni dal Piemonte, che conquista la fascia Venere Tv.

Affermazione prestigiosa per la castelvetranese Marika Salluzzo 20 anni, affascinante teen-ager di Castelvetrano capelli biondi e occhi castano chiari, solare, sensibile studentessa universitaria iscritta al 2° anno facoltà di Scienze Motorie hobby teatro e defilèe di moda col sogno di diventare modella e attrice una giovane donna che incarna eleganza e raffinatezza, è la perfetta rappresentazione della bellezza moderna. Il suo fascino, il suo stile impeccabile, la sua classe e il portamento sicuro ha catturato l’attenzione dei giurati e di tantissimi giovani del web che l’hanno votata permettendole di vincere la fascia di Miss Venere Social.

Menzione di merito per altre due splendide siciliane Martina Cascio 16 anni di Castelvetrano giovanissima teen-ager esplosiva, briosa dal sorriso​ contagioso ed accattivante, studentessa del Liceo Scienze Umane “G.Gentile” di Castelvetrano con l’hobby di ballare e disegnare e col sogno di diventare una bravissima psicologa ed una celeberrima ballerina di latino americano e moderno; Veronica Alioto 24 anni di Sant’Agata di Militello bellezza acqua e sapone dagli occhi azzurri e seducenti, disponibile, altruista, sensibile di professione impiegata con l’hobby dell’equitazione e di disegnare su tela, col sogno di diventare una celeberrima attrice cinematografica.

Tantissime concorrenti, 95 per la precisione, provenienti da tantissime regioni d’Italia quest’anno in gara a contendersi la fascia di Miss Venere d’Italia e numerose di conseguenze le fasce assegnate e conquistate nel corso delle tre splendide serate nelle quali si sono esibite: Victoria Cupello - Venere Moda, Lucrezia Cannavale - Venere Eleganza, Margherita Riccio - Venere Social, Marika Salluzzo, Venere Atelier Cordisco, Roberta Roselli - Venere Bikini Angels, Pamela Genga - Venere Sorriso, Giorgia Di Peso - Venere Fitness, Melissa Natalia Bonadio - Venere Charm, Nicole Vaccaro - Venere GDL, Giusy Scarpa - Venere Spettacolo, Martina Mengia - Venere Nonsolomoda, Melissa Del Prete - Venere Simpatia, Noemi Garcea - Venere Magna Grecia, Alessia Mancuso - Venere Grimilde, Greta Mezzatenta - Venete Eminence - Carmela Alongi - Venere Fioigenia, Maria Teresa Serpe - Venere L' Armadio di Lolita, Swamy Vantaggiato - Venere Mediterranea, Giulia Convertino - Venere Zeroundici, Clara Casula - Venere Radio Bellezza Italiana, Filomena Pia Parente - Venere Kangoo Jumps, Miriam Alamri - Venere Gi.Fra, Federica Zompanti - Venere Infondoalmar, Federica Colucci - Venere ReDrink, Emily Gennarelli - Venere Assimer, Denise Santoro - Venere Costa Elizabeth, Katerina Iula - Venere Armadio di Lolita, Anastasia Fabozzi - Venere Ditancolor, Francesca Romagnoli - Venere Kangoo Jumps, Chanel Giampà - Venere Grimilde, Desiree De Biasio - Venere Beauty, Siria Lupacchino - Venere Gregorio Calabria, Giada Risorto - Venere De Luca, Ylenia Coppola - Venere Eurodrink, Stefania Lucchetti - Venere Mood Sea, Sophie Punzi - Venere Ecoservice, Nicoletta Verre - Venere delle Veneri, Ilaria Scicchitano - Venere Next.

Le prime due serate si sono svolte presso L’Hotel Costa Elisabeth, invece la Finalissima si è svolta presso l'ideale cornice del Teatro Alikia di Cirò Marina, grazie al supporto del Sindaco, Sergio Ferrari e della consigliera Virginia Marasco. Soddisfazione immensa per il Patron del concorso, Pietro Cortese, che rivela con orgoglio di aver realizzato una delle migliori edizioni in questo 2025;​

In giuria, il consulente di Venere d' Italia, Ciro Montemiglio, il Patron onorario Gino Bombardiere, Luigi Auletta, titolare del prestigioso marchio di abbigliamento Impero Couture, le stiliste Daniela Di Scala, Flavia Cordisco e Tessa Francone, l' Assessore Salvatore Giardino, l' imprenditore Angelo Fiengo, titolare del marchio Bikini Angels Italy, il senatore Antonio Razzi, il fotografo Jonny Fusca, gli imprenditori e responsabili delle aziende GI.FRA. e Ditancolor. La serata finale è stata condotta magistralmente da Giuseppe Stigliano e da Maria Monsè, madrina della serata. Ospite d'onore Gerardo Sacco, ideatore e realizzatore della corona del concorso, un’opera unica e irripetibile, imprenditore e orafo di successo a livello nazionale ed internazionale, giunto a Cirò Marina proprio per presenziare alla finalissima del concorso. Presenti le ragazze finaliste dello scorso anno: la venere d’Italia 2024 Nicole Bolognesi, Felicia Miraglia, Ilenia Liguori, Michela dell'Aversana, Denise Martino venere d’Italia 2023.

Un'edizione di successo, quella di questo anno, frutto di un lavoro sinergico tra Cortese, il direttore artistico Stigliano e il direttore tecnico, Ignazio Calò. Ottimo il lavoro degli agenti regionali presenti: Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale (Puglia), Mariarosaria Barranca (Calabria e Basilicata), Salvatore Ginevra Presidente della New Production (Sicilia), Antonio Mustillo (Molise e Abruzzo), Antonio Gentile (Lazio), Mauro Carillo (Campania), Jessica Serra

(Sardegna), Matteo di Opus Artis (Piemonte).

Soddisfatto il prof. Ginevra Salvatore presidente della New Production esclusivista per la Sicilia del Concorso Venere d’Italia per il brillante risultato raggiunto dalle ragazze siciliane partecipanti alla finale Nazionale e dispiaciuto per la mancanza di alcune splendide Miss Siria Pantaleo, Alessandra Martinez, Gioia De Filippi, Eva Mangano, Alessia Longetti, Miriam Lipari, Alice Bonsignore che sicuramente avrebbero dato filo da torcere a tutte e arricchito il palmares delle vittorie aggiudicandosi fasce importanti.