Partanna, due finanziamenti regionali miglioreranno illuminazione pubblica e strade

2025-09-30

Pubblicato il decreto di finanziamento in finanziaria regionale. che riguarderanno i lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica di via Castelvetrano a Partanna. Questo provvedimento permetterà di intervenire tempestivamente per garantire una migliore illuminazione, elemento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la vivibilità delle aree interessate, colpite in precedenza da atti di furto.

Altro importante risultato è il finanziamento di 150 mila euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, sia urbane che extraurbane. Questo stanziamento consentirà di avviare gli interventi necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nel territorio comunale, con un focus particolare sul rifacimento della pavimentazione. Soddisfazione espressa dall'Assessore partannese Luca Triolo: "Vorrei esprimere gratitudine all'Onorevole Cristina Ciminnisi del Movimento 5 Stelle Sicilia, agli uffici regionali e comunali competenti per questo passo significativo per il territorio".