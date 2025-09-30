  • A3 Conad
Abbandono dei rifiuti, Castelvetrano Rinasce "interroga" l'Amministrazione

(ph. Immagine di repertorio)

Il Movimento Castelvetrano Rinasce ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio Comunale per chiedere all’Amministrazione chiarimenti e azioni concrete sul grave fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che continua a compromettere il decoro urbano, la salute dei cittadini e l’immagine della nostra città.

    • Nell’interrogazione si sottolinea come: "la presenza diffusa di micro-discariche e rifiuti ingombranti rappresenti una delle principali emergenze ambientali di Castelvetrano; la situazione influisca negativamente sul turismo e sulla qualità della vita della comunità; sia necessario rafforzare controlli, prevenzione e sensibilizzazione, in linea con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006".

    Il Movimento chiede all’Amministrazione di chiarire:

    - Quali azioni immediate e programmatiche intenda adottare per contrastare l’abbandono dei rifiuti;

    - Se siano previste installazioni di sistemi di videosorveglianza nei punti più critici e con quali tempistiche;

    - Quali campagne di sensibilizzazione si vogliano attivare per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini;

    - Quali forme di collaborazione siano in corso con Polizia Municipale e Forze dell’Ordine per incrementare i controlli;

    - Quali strumenti si intendano adottare per migliorare il servizio di ritiro degli ingombranti ed evitarne l’abbandono indiscriminato;

    - Quali azioni di facilitazione si intendano attuare per rendere più semplice e accessibile il corretto conferimento degli ingombranti da parte degli utenti, considerato che oggi il percorso è complesso e articolato (recarsi in discarica, assegnazione del numero, collegamento a Facebook, comunicazione di data e ora per il conferimento, ritorno in discarica).

