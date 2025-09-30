Mazara, 4 persone denunciate nell'ultimo weekend

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-30

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città e gli accertamenti su persone sottoposte a misure restrittive, hanno denunciato:

- due fratelli di 48 e 52 anni per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto sorpresi a detenere 3 piante di canapa indiana dell’altezza di 1.80 mt;

- due giovani del posto di 21 e 25 anni fermati alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti;

Alla Prefettura di Trapani sono stati invece segnalati due soggetti fermati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.