Trapani, ancora un maxi sequestro di cocaina. Arrestate tre persone, due incensurate

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-30

(ph. Immagine di repertorio)

Una nuova operazione della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di oltre 5 chili di cocaina, destinati alle piazze di spaccio della città. È il terzo sequestro ingente nel giro di pochi mesi. Contestualmente sono stati arrestati tre soggetti.

Il primo è un insospettabile, un quarantenne trapanese, incensurato, titolare di una ditta di impianti di condizionamento. L’uomo è stato sottoposto a un normale controllo per strada, che ha consentito il rinvenimento di un involucro contenente 10 grammi di cocaina. La successiva perquisizione operata dai poliziotti della Squadra mobile della Questura nella sua abitazione ha poi permesso il rinvenimento di 639 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, Il GIP di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sottoposto l’arrestato agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

A distanza di pochi giorni, un altro insospettabile è stato trovato nella disponibilità di 108 grammi di cocaina. Il ragazzo, un trentottenne trapanese, incensurato, volontario di un’associazione di soccorso sanitario, è stato sottoposto a un controllo che ha consentito agli investigatori della Squadra mobile di rinvenire, nell’abitacolo del veicolo che guidava in quel momento, un involucro trasparente contenente cocaina sottovuoto. Secondo quanto dichiarato dal giovane nell’immediatezza dei fatti, la droga era destinata ad essere consumata durante una gita in barca, a cui avrebbe partecipato, nei giorni a venire, insieme ad alcuni amici. L’arrestato è stato condotto nel suo domicilio e sottoposto agli arresti domiciliati, misura poi confermata dal competente GIP, che ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico.

Quello stesso giorno, un nuovo intervento dei poliziotti ha permesso l’arresto di un siracusano di quarantadue anni, con precedenti specifici, fermato nel noto quartiere Villa Rosina. L’uomo, non si è fermato all’alt dei poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo poco dopo. A bordo del veicolo, il siracusano stava trasportando diversi involucri di cocaina, alcuni dei quali celati nel vano dei filtri dell’aria condizionata, per un peso complessivo di 4 chili e mezzo.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani all’arrestato è stata applicata la misura

cautelare della custodia in carcere. La cocaina sequestrata, per un peso complessivo di oltre 5 chili, era certamente destinata alle piazze di spaccio del trapanese. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 500 mila euro. Il quantitativo si aggiunge ai 12 chili di cocaina già sequestrati all’inizio dell’estate scorsa. Si rappresenta che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.