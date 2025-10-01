  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Località balneari nel mirino dei finanzieri, sanzionati oltre il 60% degli esercenti

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-01

Commenti
Immagine articolo: Località balneari nel mirino dei finanzieri, sanzionati oltre il 60% degli esercenti

Nel periodo estivo appena trascorso i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno messo in campo un articolato dispositivo volto a tutelare l’economia legale e contrastare l’evasione fiscale nelle località balneari a maggiore vocazione turistica. In particolare, le Fiamme Gialle trapanesi hanno eseguito numerosi controlli circa il rispetto degli obblighi “strumentali” sia nelle ore mattutine sia in quelle serali nei confronti degli operatori economici delle più rinomate mete turistiche trapanesi, verificando l’avvenuta installazione del registratore di cassa e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate nonché il rilascio del documento commerciale (più noto come “scontrino elettronico”, che ha sostituito dal 2021 lo scontrino e la ricevuta fiscale) e il pagamento del Canone Rai Speciale (dovuto dalle attività ricettive o commerciali che possiedono uno o più televisori in luoghi accessibili al pubblico).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nel corso di tali interventi, oltre il 60% degli esercenti controllati è stato sanzionato, in gran parte per la mancata memorizzazione dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale e, in misura minore, per l’omessa installazione o revisione periodica del registratore telematico, la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate con dati non veritieri e l’omesso pagamento del Canone Rai Speciale.

    I predetti controlli testimoniano il diuturno impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel presidio economico del territorio, con il duplice scopo di tutelare sia l’Erario sia gli operatori che operano nella legalità, garantendo loro condizioni di equità fiscale e concorrenza leale.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    I più letti

    Disavventura per una coppia belga in vacanza a Marinella, soccorsa da una guardia giurata nelle campagne di Pozzillo fra Mazara e Salemi

    Finale Venere d'Italia, importante affermazione della castelvetranese Marika Salluzzo

    Maltempo, disagi e traffico paralizzato nella zona del Belìce

    Mazara, personale delle Poste sventa truffa ai danni di un utente

    Salemi, fiamme in cucina avvolgono bombola del gas. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco