Località balneari nel mirino dei finanzieri, sanzionati oltre il 60% degli esercenti

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-01

Nel periodo estivo appena trascorso i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno messo in campo un articolato dispositivo volto a tutelare l’economia legale e contrastare l’evasione fiscale nelle località balneari a maggiore vocazione turistica. In particolare, le Fiamme Gialle trapanesi hanno eseguito numerosi controlli circa il rispetto degli obblighi “strumentali” sia nelle ore mattutine sia in quelle serali nei confronti degli operatori economici delle più rinomate mete turistiche trapanesi, verificando l’avvenuta installazione del registratore di cassa e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate nonché il rilascio del documento commerciale (più noto come “scontrino elettronico”, che ha sostituito dal 2021 lo scontrino e la ricevuta fiscale) e il pagamento del Canone Rai Speciale (dovuto dalle attività ricettive o commerciali che possiedono uno o più televisori in luoghi accessibili al pubblico).

Nel corso di tali interventi, oltre il 60% degli esercenti controllati è stato sanzionato, in gran parte per la mancata memorizzazione dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale e, in misura minore, per l’omessa installazione o revisione periodica del registratore telematico, la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate con dati non veritieri e l’omesso pagamento del Canone Rai Speciale.

I predetti controlli testimoniano il diuturno impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel presidio economico del territorio, con il duplice scopo di tutelare sia l’Erario sia gli operatori che operano nella legalità, garantendo loro condizioni di equità fiscale e concorrenza leale.