Disavventura per una coppia belga in vacanza a Marinella, soccorsa da una guardia giurata nelle campagne di Pozzillo fra Mazara e Salemi

di: Redazione - del 2025-09-29

Vagavano nelle campagne di contrada Pozzillo, territorio compreso fra Mazara e Salemi, infreddoliti e feriti, due turisti del Belgio, che alloggiano a Marinella di Selinunte, dopo aver seguito le indicazioni del navigatore, si sono persi.

Per via del maltempo, l'autovettura è finita fuoristrada cappottandosi. I due anziani hanno proseguito a piedi in cerca di aiuto. Soccorso che è arrivato quasi per caso, infatti la guardia giurata, Carmelo Sucameli, dell'Istituto La Guardia di Marsala, che stava prendendo servizio presso un cantiere della zona, ha prestato soccorso ai due malcapitati, chiamando i Carabinieri. I due sono stati accompagnati presso in Ospedale per essere medicati.