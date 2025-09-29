  • A3 dottor Gianni catalanotto
Gibellina, imbrattano monumento del "Giardino Segreto", denunciati due giovani

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-29

I Carabinieri della Stazione di Gibellina hanno denunciato per il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui due giovani del posto di 28 e 26 anni per l’imbrattamento, mediante bomboletta spray, di un monumento di Viale Brancati.

    • Le immediate indagini, scaturite dalla denuncia per l’imbrattamento della parte interna del “Giardino Segreto” e condotte tramite l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni dell’atto, hanno consentito ai Carabinieri di identificarne i presunti autori e deferirli all’A.G.

