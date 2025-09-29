Ieri inaugurazione Lube Store nella zona commerciale di CVetrano. Presente anche il Sindaco Lentini: “Nuovi investimenti siano volano per il territorio”

di: Publiredazionale - del 2025-09-29

E’ stato inaugurato ieri il nuovo Lube Store di Castelvetrano in via Caduti di Nassirya al civico 24. Dopo il successo e la costante crescita del brand Lube nella sede storica di Alcamo, Vincenzo Adamo, il fondatore, ha voluto consolidare la presenza nel territorio del Belice, che ha sempre mostrato grande interesse e ammirazione verso il brand Lube, dedicando uno store interamente rinnovato nei dettagli, accogliente oltre che elegante e all’altezza del territorio e delle sue esigenze.

Il titolare dello Store Lube, Vincenzo Adamo ha così commentato la nuova apertura: "In una strada così importante di Castelvetrano, molto transitata, non poteva mancare un centro Lube. Il nostro marchio è stato registrato 14 anni fa, il primo punto lo abbiamo inaugurato ad Alcamo, poi Marsala e Castelvetrano. Siamo presenti a Bagheria, a Trapani, Palermo, Villaggio Mosè e Misterbianco. Castelvetrano è per noi un punto strategico sul quale puntiamo tanto".

Valentina Farina, Store Manager Cucine Lube: "Abbiamo voluto in un certo qual modo ringraziare tutti gli utenti di questa zona che nel tempo ci hanno sempre premiato affidandosi a noi ed arrivando fino ad Alcamo, quindi era giusto arrivare anche qui direttamente a Castelvetrano. Eravamo presenti prima con Centro Creo, sempre del gruppo Lube, poi abbiamo fatto delle valutazioni, e abbiamo voluto realizzare un negozio molto più elegante e di spessore in maniera tale da poter realmente realizzare i sogni di tutti coloro che lo cercano".

Presente al taglio del nastro anche il Sindaco Giovanni Lentini: "Siamo alla ricerca di tagliare il più nastri possibili, il taglio è una scelta strategica dell'amministrazione per lo sviluppo economico della città. La capacità economica attrae nuovi visitatori sulla città e quindi dobbiamo essere noi poi capaci di organizzare il nostro territorio per potere fare sì che tutto questa presenza si traduca in capacità di investimento che diventi, a sua volta, davvero volano di sviluppo per il nostro territorio comunale".

Presente all’evento anche Giuseppe Di Blasi, Resp. Marchio Lube Sicilia, Calabria e Basilicata: "Castelvetrano per noi è un punto nevralgico perché comunque c'è veramente una grandissima pedonabilità per le persone che vanno da Palermo a Sciacca. Siamo felicissimi di aver aperto con Vincenzo il suo quarto store a dimostrazione del fatto che crede fortemente nel nostro brand e nel nostro progetto".