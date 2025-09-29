  • A3 Conad
Salemi festeggia il "nonnino" centenario Settimo Gucciardi

di: Mariano Pace - del 2025-09-29

Settimo Gucciardi ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Nato il 22 settembre 1925, a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, primogenito (a dispetto del nome) di sei tra fratelli e sorelle, il nuovo centenario (è il quarto attualmente in vita a Salemi) è stato celebrato con una grande festa alla quale hanno partecipato i tre figli, i sei nipoti e le due pronipoti, oltre ai tanti amici che ancora l'anziano ex imprenditore agricolo può vantarsi di avere.

    • Per rendergli omaggio, in rappresentanza dell'intera comunità salemitana, alla festa hanno partecipato anche il sindaco, Vito Scalisi, e il presidente del Consiglio comunale, Calogero Angelo, i quali gli hanno fatto dono di una targa-ricordo. Nato e vissuto nello storico quartiere di Cappuccini, devoto a Maria Santissima della Confusione, Settimo Gucciardi ha vissuto una vita dedita al lavoro (ha iniziato a sette anni) e alla famiglia. Sposato con Chiara Loiacono, che gli ha dato tre figli, è rimasto vedovo nel 2018 (la moglie era nata nel 1932).

    Da allora ha continuato a vivere da solo, saltuariamente aiutato dai figli, e solo da poco, per via degli acciacchi dovuti all'età avanzata, è ospite di una struttura d'accoglienza. Allegro, gioviale, curioso della vita e dei fatti, è un avido lettore di giornali.

    Nella foto, da sinistra Calogero Angelo, il nonnino Settimo Gucciardi e il sindaco Vito Scalisi.

