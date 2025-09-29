Salemi festeggia il "nonnino" centenario Settimo Gucciardi

di: Mariano Pace - del 2025-09-29

Settimo Gucciardi ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Nato il 22 settembre 1925, a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, primogenito (a dispetto del nome) di sei tra fratelli e sorelle, il nuovo centenario (è il quarto attualmente in vita a Salemi) è stato celebrato con una grande festa alla quale hanno partecipato i tre figli, i sei nipoti e le due pronipoti, oltre ai tanti amici che ancora l'anziano ex imprenditore agricolo può vantarsi di avere.

Per rendergli omaggio, in rappresentanza dell'intera comunità salemitana, alla festa hanno partecipato anche il sindaco, Vito Scalisi, e il presidente del Consiglio comunale, Calogero Angelo, i quali gli hanno fatto dono di una targa-ricordo. Nato e vissuto nello storico quartiere di Cappuccini, devoto a Maria Santissima della Confusione, Settimo Gucciardi ha vissuto una vita dedita al lavoro (ha iniziato a sette anni) e alla famiglia. Sposato con Chiara Loiacono, che gli ha dato tre figli, è rimasto vedovo nel 2018 (la moglie era nata nel 1932).

Da allora ha continuato a vivere da solo, saltuariamente aiutato dai figli, e solo da poco, per via degli acciacchi dovuti all'età avanzata, è ospite di una struttura d'accoglienza. Allegro, gioviale, curioso della vita e dei fatti, è un avido lettore di giornali.

Nella foto, da sinistra Calogero Angelo, il nonnino Settimo Gucciardi e il sindaco Vito Scalisi.