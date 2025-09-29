Castelvetrano, celebrata la festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-29

Si è celebrata stamani, presso la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta di Castelvetrano, la festa di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia religiosa, che ha avuto inizio alle ore 10:00, è stata officiata da S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, con la concelebrazione del Vescovo Emerito Mons. Domenico Mogavero e del Cappellano della Polizia di Stato per la provincia di Trapani, don Antonino Adragna.

A seguire, presso il teatro comunale “Selinus” - alla presenza delle autorità, dei poliziotti della provincia di Trapani, delle organizzazioni Sindacali di polizia e dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno, degli appartenenti alle Sezioni A.N.P.S. di Trapani e Castelvetrano - si sono esibiti nell’esecuzione di taluni brani gli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano.

Durante il concerto il Questore di Trapani, dr. Giuseppe Felice Peritore, ha consegnato delle onorificenze ad alcuni poliziotti della Questura di Trapani che si sono distinti in attività di servizio ricevendo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza riconoscimenti premiali importanti come Encomi Solenni ed Encomi.

La ricorrenza del San Michele Arcangelo ha costituito un’occasione, anche quest’anno, per sottolineare la funzione di “custodia” rivestita dagli operatori di polizia, spesso chiamati ad intervenire in situazioni estreme a tutela della libertà e dei diritti di ciascun individuo.