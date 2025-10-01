  • A3 dottor Gianni catalanotto
"Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

di: Redazione - del 2025-10-01

Immagine articolo: "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di elogio da parte di un nostro lettore C.I. che desidera condividere la sua esperienza presso l’Ospedale di Castelvetrano, dove è stato ricoverato più volte negli ultimi mesi.

    • "Nel mese di luglio ho trascorso circa venti giorni nel reparto di Chirurgia Generale, per poi proseguire le cure a casa in attesa dell’intervento. Ad agosto, a causa del ritorno dei dolori, sono stato nuovamente ricoverato per altri quindici giorni. Nei primi giorni di settembre sono finalmente stato operato, risolvendo così il mio problema di salute. In questo percorso ho potuto constatare l’eccellente funzionamento del reparto. I medici – il dottor Tavormina, il dottor Trafficante, il dottor Rizzuto, il dottor Quercio e la dottoressa Mirabella – non solo si sono dimostrati professionisti altamente qualificati, ma anche persone straordinarie, capaci di trasmettere fiducia, spiegare con chiarezza ogni passaggio e far sentire il paziente accolto e rassicurato.

    Un ringraziamento particolare va anche agli infermieri, che lavorano senza sosta con dedizione e pazienza, e agli operatori socio-sanitari, vera colonna portante del reparto. Alla luce di tutto ciò, mi chiedo: perché pensare di chiudere o ridimensionare un reparto tanto indispensabile? Senza di esso, la nostra zona si troverebbe in seria difficoltà. La Chirurgia Generale di Castelvetrano non si ferma mai: a ogni ora del giorno e della notte vengono eseguiti interventi, arrivano nuovi pazienti e il Pronto Soccorso chiede costantemente supporto.

    Desidero quindi esprimere pubblicamente i miei complimenti a tutto il personale del reparto e augurarmi che altri reparti possano riaprire e raggiungere lo stesso livello di efficienza e professionalità".

