Maltempo, disagi e traffico paralizzato nella zona del Belìce

di: Redazione - del 2025-10-01

(ph. il futuro dipende da te)

Un'intensa attività temporalesca ha colpito la parte occidentale della Sicilia intorno alle ore 7:00 di questa mattina accompagnata da intensi rovesci. In particolare la zona del Belìce nel territorio compreso fra Santa Margherita di Belìce, Montevago e Menfi. Sulla Statale 115, traffico bloccato per la caduti di alcuni grossi rami che hanno rallentato la viabilità in ore molto transitate per via delle attività scolastiche.