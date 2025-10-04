  • A3 dottor Gianni catalanotto
Selinunte, topografia e storia della città, interessante convegno domani al Baglio Florio

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-04

Un appuntamento pubblico dedicato agli ultimi studi su mappa urbana, vie d’acqua e assetti insediativi dell’antica Selinunte, si terrà domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 17, al Baglio Florio all'interno del Parco Archeologico di Selinunte.

    • Interverranno Melanie Jonasch e Linda Adorno (Istituto Archeologico Germanico di Roma / Freie Universität Berlin) e porteranno al Parco i risultati di ricerche e cantieri scientifici internazionali.

    Ingresso libero fino a esaurimento posti. Evento promosso dal Parco Archeologico di Selinunte con il Club per l'UNESCO di Castelvetrano Selinunte e l’Archeoclub d’Italia di Castelvetrano.

