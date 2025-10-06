Marinella, successo di partecipazione alla X edizione dell'OctoberFest

di: Redazione - del 2025-10-06

La decima edizione dell'OctoberFest svoltasi a Marinella di Selinunte ha registrato un successo di pubblico che si è riversato nella via Marco Polo lo scorso weekend. Tre serate all'insegna della buona musica, dell'intrattenimento e del buon cibo street food.

Migliaia di persone hanno preso parte all'edizione 2025, organizzata dalla Pro Loco Selinunte con il patrocinio del Comune di Castelvetrano, in collaborazione con i locali di Marinella di Selinunte: Voglimi, La Beveria, Klimaka, Cusà, Dassutta, Bamboo, Step one, Reef e Baffo's.

Un evento che ormai è diventato appuntamento fisso per Marinella che apre ufficialmente l'autunno e che riesce dopo dieci stagioni ad attirare giovani e meno giovani. Una dimostrazione di come la sinergia tra imprenditori, giovani e Amministrazione comunale possa portare a risultati importanti.