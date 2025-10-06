Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-06

L'azienda Sager comunica che è stata semplificata la procedura per la prenotazione del conferimento ingombranti in autoparco. Adesso sarà possibile effettuarla interamente online, e per agevolare chi non ha molta dimistichezza con la tecnologia, sarà possibile contattare l'azienda al numero verde 800 126795 e l'operatore incaricato si occuperà di effettuare la prenotazione. Per ulteriori info l'utente potrà visitare la pagina social della Sager.