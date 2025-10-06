  • A3 dottor Gianni catalanotto
Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-06

Immagine articolo: Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

L'azienda Sager comunica che è stata semplificata la procedura per la prenotazione del conferimento ingombranti in autoparco. Adesso sarà possibile effettuarla interamente online, e per agevolare chi non ha molta dimistichezza con la tecnologia, sarà possibile contattare l'azienda al numero verde 800 126795 e l'operatore incaricato si occuperà di effettuare la prenotazione. Per ulteriori info l'utente potrà visitare la pagina social della Sager. 

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

