Assegnati 9 nuovi Ispettori di Polizia in provincia, uno al Commissariato di P.S. di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-01

Sono stati ricevuti nella mattinata odierna dal Questore Giuseppe Felice Peritore 9 appartenenti al ruolo ispettori, 5 dei quali destinati agli uffici della Questura di Trapani, 3 al Commissariato di P.S. di Marsala ed uno al Commissariato di P.S. di Castelvetrano. I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi e variegati incarichi nelle Questure o presso gli uffici delle Specialità della Polizia.

Le odierne assegnazioni sono il frutto di uno specifico progetto voluto fortemente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani volto a rafforzare il comparto del controllo del territorio in aree del paese particolarmente sensibili ove la presenza delle Forze dell’ordine ha costituito e continua a costituire la risposta più significativa nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

Agli Ispettori – i quali sono andati a ricoprire diversi incarichi nelle varie articolazioni tanto della Questura che dei Commissariati di P.S. della provincia - vanno i migliori auguri del Questore e di tutti i colleghi per il rinnovato impegno professionale al servizio della collettività.