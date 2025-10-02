Castelvetrano, vendita o locazione per quattro immobili dell'Ente ASSAP "M.A.Infranca-San Giacomo"

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-02

Pubblicato, nell’albo pretorio online del Comune di Castelvetrano, l’avviso pubblico relativo alla vendita e/o locazione di quattro immobili di proprietà dell’Ente ASSAP Maria Antonietta Infranca e San Giacomo di Castelvetrano. L’iniziativa rientra nel piano di risanamento economico-finanziario dell’ASSAP ed è finalizzata a reperire le risorse necessarie per far fronte ad obbligazioni pregresse e garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali a favore della comunità.

Gli interessati potranno prendere visione dell’avviso e della relativa documentazione accedendo al sito istituzionale del Comune di Castelvetrano. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare gli uffici dell’ASSAP “M. A. Infranca e San Giacomo” P.zza Dante, 1.