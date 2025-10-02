  • A3 dottor Gianni catalanotto
“Mirare a turismo di qualità senza dipendere dalle piattaforme on-line”. Debora Spanó (Casa Azzurra Apartments) dopo partecipazione a Fiera del Turismo di Parigi

di: Publiredazionale - del 2025-10-02

Immagine articolo: “Mirare a turismo di qualità senza dipendere dalle piattaforme on-line”. Debora Spanó (Casa Azzurra Apartments) dopo partecipazione a Fiera del Turismo di Parigi

Turismo internazionale alto spendente e non di massa e collaborazione con il network turistico internazionale con l’obiettivo di fare rete e sganciare l’offerta turistica dalle piattaforme internazionali come Booking e Air Bnb. 

    • Con questi obiettivi Debora Spanó amministratrice della Casa Azzurra Apartments, società specializzata nell’offerta extra alberghiera che consente ai proprietari rendite eque tali da consentire ai proprietari di sfruttare i propri immobili non solo d'estate, ma tutto l'anno, al di là della stagionalità, ha partecipato all'IFTM.

    Trattasi della Fiera del Turismo dedicata al turismo che si è tenuta a Parigi, specificamente a Porte de Versailles, dal 23 al 25 settembre 2025, ha portato con sé una ventata d'aria fresca e di nuove prospettive per la nostra attività. 

    • Avete incontrato altri operatori di settore ?
    "Esatto. Lì abbiamo avuto modo di conoscere e di confrontarci con operatori del settore "navigati" e conosciuti provenienti da tutto il mondo, grandi colossi del turismo, in particolare agenzie viaggi italiane che si occupano di turismo incoming, come Valtour, Avi Travel e Pan Tour, ma anche con operatori stranieri più giovani e "smart" che si occupano di turismo straniero out-going". 

    Quale era l’obiettivo della partecipazione?
    "Siamo andati a Parigi proprio con l'obiettivo di esternalizzare la nostra realtà, di svincolarla dall'ambiente delle OTA, come booking e airbnb, e di abbracciare  invece un turismo più internazionale. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di assecondare l'amore che il turista francese, così come quello americano, tedesco o polacco, manifestano per i nostri luoghi e per il nostro mare".

    Una accoglienza non di massa ma di qualità quindi?
    "    Esatto. Lavoriamo per accogliere sempre di più un turismo non di massa ma alto spendente che possa soggiornare per lunghi periodi nelle nostre strutture, apprezzando e cogliendo tutte le sfumature che i nostri luoghi hanno da offrire".

    La partecipazione a questi eventi è solo l’inizio di un percorso...
    "Corretto. Non appena siamo tornati a casa ci siamo subito messi a lavoro perché è importante sviluppare e concretizzare questi contatti in partnership e collaborazioni di lungo corso, offrendo un catalogo aggiornato di tutte le nostre strutture ad ogni singola agenzia. Pertanto, siamo sempre più carichi e motivati ad andare avanti e a fare sempre di più la nostra parte per fare crescere nella Sicilia occidentale un nuovo concetto di turismo".

