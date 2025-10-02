“Mirare a turismo di qualità senza dipendere dalle piattaforme on-line”. Debora Spanó (Casa Azzurra Apartments) dopo partecipazione a Fiera del Turismo di Parigi

di: Publiredazionale - del 2025-10-02

Turismo internazionale alto spendente e non di massa e collaborazione con il network turistico internazionale con l’obiettivo di fare rete e sganciare l’offerta turistica dalle piattaforme internazionali come Booking e Air Bnb.

Con questi obiettivi Debora Spanó amministratrice della Casa Azzurra Apartments, società specializzata nell’offerta extra alberghiera che consente ai proprietari rendite eque tali da consentire ai proprietari di sfruttare i propri immobili non solo d'estate, ma tutto l'anno, al di là della stagionalità, ha partecipato all'IFTM.

Trattasi della Fiera del Turismo dedicata al turismo che si è tenuta a Parigi, specificamente a Porte de Versailles, dal 23 al 25 settembre 2025, ha portato con sé una ventata d'aria fresca e di nuove prospettive per la nostra attività.

Avete incontrato altri operatori di settore ?

"Esatto. Lì abbiamo avuto modo di conoscere e di confrontarci con operatori del settore "navigati" e conosciuti provenienti da tutto il mondo, grandi colossi del turismo, in particolare agenzie viaggi italiane che si occupano di turismo incoming, come Valtour, Avi Travel e Pan Tour, ma anche con operatori stranieri più giovani e "smart" che si occupano di turismo straniero out-going".

Quale era l’obiettivo della partecipazione?

"Siamo andati a Parigi proprio con l'obiettivo di esternalizzare la nostra realtà, di svincolarla dall'ambiente delle OTA, come booking e airbnb, e di abbracciare invece un turismo più internazionale. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di assecondare l'amore che il turista francese, così come quello americano, tedesco o polacco, manifestano per i nostri luoghi e per il nostro mare".

Una accoglienza non di massa ma di qualità quindi?

"Esatto. Lavoriamo per accogliere sempre di più un turismo non di massa ma alto spendente che possa soggiornare per lunghi periodi nelle nostre strutture, apprezzando e cogliendo tutte le sfumature che i nostri luoghi hanno da offrire".

La partecipazione a questi eventi è solo l’inizio di un percorso...

"Corretto. Non appena siamo tornati a casa ci siamo subito messi a lavoro perché è importante sviluppare e concretizzare questi contatti in partnership e collaborazioni di lungo corso, offrendo un catalogo aggiornato di tutte le nostre strutture ad ogni singola agenzia. Pertanto, siamo sempre più carichi e motivati ad andare avanti e a fare sempre di più la nostra parte per fare crescere nella Sicilia occidentale un nuovo concetto di turismo".