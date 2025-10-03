  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, studenti in piazza per difendere i diritti umani: "Pro Gaza ma anche per tutti gli altri conflitti nel mondo"

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-03

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, studenti in piazza per difendere i diritti umani: "Pro Gaza ma anche per tutti gli altri conflitti nel mondo"

Castelvetrano risponde presente alla protesta nazionale pro Gaza e gli studenti del Liceo Scientifico stamani hanno marciato sul viale Roma verso il città per esprimere con forza la solidarietà nei confronti di quelle popolazioni afflitte dai conflitti mondiali.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Protestiamo per quello che sta succedendo sulla Striscia di Gaza, abbiamo condiviso la protesta nazionale ma non dimentichiamo gli altri conflitti presenti nel mondo. Protestiamo per difendere i diritti umani in generale". Ecco alcune delle dichiarazioni dei giovani studenti castelvetranesi raccolte dalla nostra redazione. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    I più letti

    Disavventura per una coppia belga in vacanza a Marinella, soccorsa da una guardia giurata nelle campagne di Pozzillo fra Mazara e Salemi

    Maltempo, disagi e traffico paralizzato nella zona del Belìce

    Finale Venere d'Italia, importante affermazione della castelvetranese Marika Salluzzo

    "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    Castelvetrano ricorda, la macabra scoperta di Marinella