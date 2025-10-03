Castelvetrano, studenti in piazza per difendere i diritti umani: "Pro Gaza ma anche per tutti gli altri conflitti nel mondo"
di: Redazione - del 2025-10-03
Castelvetrano risponde presente alla protesta nazionale pro Gaza e gli studenti del Liceo Scientifico stamani hanno marciato sul viale Roma verso il città per esprimere con forza la solidarietà nei confronti di quelle popolazioni afflitte dai conflitti mondiali.
"Protestiamo per quello che sta succedendo sulla Striscia di Gaza, abbiamo condiviso la protesta nazionale ma non dimentichiamo gli altri conflitti presenti nel mondo. Protestiamo per difendere i diritti umani in generale". Ecco alcune delle dichiarazioni dei giovani studenti castelvetranesi raccolte dalla nostra redazione.