Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

di: Elio Indelicato - del 2025-10-07

Immagine articolo: Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

Il centro storico di Castelvetrano in festa per continuare a valorizzare uno dei suoi prodotti tipici: il pane nero. Lo ha ufficializzato ieri L’Amministrazione Comunale che sta definendo nei dettagli la Seconda Edizione della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano, in programma il prossimo 18 e 19 ottobre 2025 nel cuore della città. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa edizione si attendono migliaia di presenze e sono già decine i pullman prenotati da diverse località, a conferma dell’attrattiva turistica e culturale che l’evento è in grado di generare.

    • La manifestazione, che valorizza una delle eccellenze identitarie più importanti del territorio, è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e alla determinazione dell’Assessore comunale alla Promozione e Sostegno delle Attività Produttive, Monia Rubbino, che ha seguito con impegno l’intero percorso progettuale. Protagonista anche l’Associazione Pane nero e saranno 12 allo stato attuale i panificatori protagonisti della kermesse che faranno degustare il pane nero magari probabilmente condito con l’olio novello della nocellara del Belice altro prodotto di eccellenza del territorio. Una nota del sindaco Giovanni Lentini: ”Due giornate di festa, cultura e tradizioni che ancora una volta faranno di Castelvetrano il centro della Sicilia occidentale”. 

    Su sollecitazione dell’Assessore Rubbino, nei suggestivi vicoli dietro la Chiesa Madre prenderà vita la mostra mercato “I Vicoli dell’Arte e dell’Artigianato”, che vedrà la presenza di artisti e artigiani
    locali pronti a esporre e vendere le proprie opere, trasformando il centro storico in un affascinante percorso tra creatività e bellezza. Non mancheranno i gruppi folkloristici, animazione e la presenza del famoso tiktoker Ciccio Burger che sarà presente in sagra proponendo i suoi hamburger con il grano di tumminia uno degli ingredienti del pane nero di Castelvetrano.

