Castelvetrano, al via importante iniziativa della Carta della Cultura

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-09

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano informa i cittadini dell’importante iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, finalizzata a sostenere le famiglie con minori risorse economiche e a contrastare la povertà educativa.

    • Si tratta della Carta della Cultura, una carta digitale del valore di 100 euro destinata all’acquisto di libri, cartacei o digitali (con codice ISBN). Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti in Italia – italiani o stranieri – con ISEE inferiore a 15 mila euro.

    Scadenze e modalità:
    Le domande possono essere inoltrate dal 1° al 31 ottobre 2025 esclusivamente tramite App IO o il relativo sito, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Le graduatorie saranno formate in base al valore ISEE e all’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La carta (una per nucleo familiare) sarà accreditata direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’App IO e potrà essere utilizzata entro 12 mesi presso librerie e punti vendita convenzionati.

    Tutte le informazioni e i dettagli sulle condizioni di partecipazione sono disponibili al link:
    https://ioapp.it/carta-della-cultura

