  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-09

Commenti
Immagine articolo: 30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

(ph. foto di repertorio da Adobe Stock)

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Trapani ha disposto la sospensione dell’attività della ditta che rifornisce i pasti per la mensa scolastica nei comuni di Trapani e Calatafimi Segesta. Il provvedimento è stato emesso a seguito di segnalazioni pervenute il 6 ottobre, che indicavano delle criticità nei pasti degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona” di Calatafimi dei giorni precedenti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il direttore del SIAN Sebastiano Corso lo stesso giorno ha inviato i tecnici della Prevenzione per un sopralluogo ispettivo nel punto cottura della ditta a Trapani, e lo ha comunicato ai N.A.S. Carabinieri di Palermo, il cui Comandante per la Sicilia Occidentale ha deciso di inviare anche il proprio personale. Durante il controllo, non vi erano più dosi dei pasti distribuiti nei giorni segnalati, e si è provveduto a effettuare campionamenti di cibi pronti in genere, pasta confezionata per la ricerca di eventuali corpi estranei, e acqua destinata al consumo umano, prelevata dal rubinetto lavabo-laboratorio.

    Il Laboratorio di Sanità pubblica dell’ASP il giorno 8  trasmetteva l’esito in cui risultava l’acqua non conforme. Contemporaneamente l’UOC Sanità pubblica, Epidemiologica e Medicina preventiva dell’ASP riscontrava degli indicatori di non conformità igienico sanitarie e segnalava una sospetta tossinfezione di 30 bambini frequentanti la scuola primaria dell’istituto comprensivo. Il SIAN ha quindi disposto lo stesso giorno “la sospensione immediata e cautelare dell’attività. La revoca sarà valutata quando saranno effettuati i lavori di pulizia e sanificazione prescritti” e sarà ripetuta l’ispezione igienico sanitaria di verifica.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Castelvetrano, al via il "Sostegno Economico Inclusione Sociale" nei sei comuni del Distretto 54

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Lube store p1 dal 7 ottobre