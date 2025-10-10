Agenzia marketing cerca figura di digital marketing specialist

di: Redazione - del 2025-10-10

(ph. Adobe stock)

Agenzia di digital marketing di Castelvetrano è alla ricerca di una collaboratore specializzato in Social Media Marketing Specialist motivato/a e creativo/a per gestire e ottimizzare la presenza digitale di realtà aziendali sui principali canali social. La risorsa si occuperà della pianificazione, creazione e analisi delle campagne social per aumentare la brand awareness, l’engagement e la conversione.

Responsabilità principali

• Gestione operativa dei profili social aziendali (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)

• Creazione e pianificazione di contenuti (copy, immagini, video, stories, reels) in linea con la strategia di comunicazione

• Gestione delle campagne ADV su Meta Ads, Google Ads e altre piattaforme social

• Analisi delle tendenze di mercato e benchmarking sui competitor

Competenze tecniche richieste

• Ottima conoscenza delle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, X)

• Esperienza nell’utilizzo di Meta Business Suite, Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager

• Competenze in Google Ads e Google Analytics (GA4)

• Conoscenza base di SEO e content marketing

• Conoscenza base di grafica e video editing (Canva, Adobe Photoshop, Premiere o simili)

- Requisiti preferenziali

• Laurea in Marketing, Comunicazione, Digital Media o affini

• Certificazioni Meta Blueprint o Google Ads

- propensione al dialogo con il cliente e alla proposta di nuove opportunità commerciali in collaborazione con il team vendite;

• costituirà un valore aggiunto una esperienza di almeno 1–2 anni in ruoli simili

Soft skills

• Creatività e senso estetico

• Capacità di analisi e orientamento ai risultati

• Attitudine al lavoro in team

• Gestione del tempo e delle priorità

Sarà considerato un plus la presenza fisica a Castelvetrano o in paesi limitrofi.

- Come candidarsi

Invia il tuo CV aggiornato e, se disponibile, un portfolio dei contenuti social gestiti a redazione@castelvetranonews.it