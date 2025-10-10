Agenzia marketing cerca figura di digital marketing specialist
di: Redazione - del 2025-10-10
(ph. Adobe stock)
Agenzia di digital marketing di Castelvetrano è alla ricerca di una collaboratore specializzato in Social Media Marketing Specialist motivato/a e creativo/a per gestire e ottimizzare la presenza digitale di realtà aziendali sui principali canali social. La risorsa si occuperà della pianificazione, creazione e analisi delle campagne social per aumentare la brand awareness, l’engagement e la conversione.
Responsabilità principali
• Gestione operativa dei profili social aziendali (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)
• Creazione e pianificazione di contenuti (copy, immagini, video, stories, reels) in linea con la strategia di comunicazione
• Gestione delle campagne ADV su Meta Ads, Google Ads e altre piattaforme social
• Analisi delle tendenze di mercato e benchmarking sui competitor
Competenze tecniche richieste
• Ottima conoscenza delle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, X)
• Esperienza nell’utilizzo di Meta Business Suite, Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager
• Competenze in Google Ads e Google Analytics (GA4)
• Conoscenza base di SEO e content marketing
• Conoscenza base di grafica e video editing (Canva, Adobe Photoshop, Premiere o simili)
- Requisiti preferenziali
• Laurea in Marketing, Comunicazione, Digital Media o affini
• Certificazioni Meta Blueprint o Google Ads
- propensione al dialogo con il cliente e alla proposta di nuove opportunità commerciali in collaborazione con il team vendite;
• costituirà un valore aggiunto una esperienza di almeno 1–2 anni in ruoli simili
Soft skills
• Creatività e senso estetico
• Capacità di analisi e orientamento ai risultati
• Attitudine al lavoro in team
• Gestione del tempo e delle priorità
Sarà considerato un plus la presenza fisica a Castelvetrano o in paesi limitrofi.
- Come candidarsi
Invia il tuo CV aggiornato e, se disponibile, un portfolio dei contenuti social gestiti a redazione@castelvetranonews.it