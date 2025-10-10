  • A3 Conad
Agenzia marketing cerca figura di digital marketing specialist

di: Redazione - del 2025-10-10

Immagine articolo: Agenzia marketing cerca figura di digital marketing specialist

(ph. Adobe stock)

Agenzia di digital marketing di Castelvetrano è alla ricerca di una collaboratore specializzato in Social Media Marketing Specialist motivato/a e creativo/a per gestire e ottimizzare la presenza digitale di realtà aziendali sui principali canali social. La risorsa si occuperà della pianificazione, creazione e analisi delle campagne social per aumentare la brand awareness, l’engagement e la conversione.

    • Responsabilità principali
        •    Gestione operativa dei profili social aziendali (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)
        •    Creazione e pianificazione di contenuti (copy, immagini, video, stories, reels) in linea con la strategia di comunicazione
        •    Gestione delle campagne ADV su Meta Ads, Google Ads e altre piattaforme social
        •    Analisi delle tendenze di mercato e benchmarking sui competitor

    Competenze tecniche richieste
        •    Ottima conoscenza delle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, X)
        •    Esperienza nell’utilizzo di Meta Business Suite, Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager
        •    Competenze in Google Ads e Google Analytics (GA4)
        •    Conoscenza base di SEO e content marketing
        •    Conoscenza base di grafica e video editing (Canva, Adobe Photoshop, Premiere o simili) 

    • - Requisiti preferenziali
        •    Laurea in Marketing, Comunicazione, Digital Media o affini
        •    Certificazioni Meta Blueprint o Google Ads
    - propensione al dialogo con il cliente e alla proposta di nuove opportunità commerciali in collaborazione con il team vendite; 
        •    costituirà un valore aggiunto una esperienza di almeno 1–2 anni in ruoli simili

    Soft skills
        •    Creatività e senso estetico
        •    Capacità di analisi e orientamento ai risultati
        •    Attitudine al lavoro in team
        •    Gestione del tempo e delle priorità

    Sarà considerato un plus la presenza fisica a Castelvetrano o in paesi limitrofi.

    - Come candidarsi

    Invia il tuo CV aggiornato e, se disponibile, un portfolio dei contenuti social gestiti a redazione@castelvetranonews.it

