Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

di: Redazione - del 2025-10-10

E' venuta a mancare all'alba di oggi la professoressa Maria Cristina Gallo, 56 anni, la donna che denunciò il ritardo dei deferti e dalle denunce è emerso lo scandalo dei referti consegnati dopo mesi dall'Asp e con la sua battaglia Maria Cristina Gallo ha certamente contribuito a salvare vite umane.

L’esame istologico della donna fu richiesto nel dicembre del 2023 e l'esito arrivò nell’agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.