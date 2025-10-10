“Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

di: Redazione - del 2025-10-10

Una storia d’amore da mille complessità e ostacoli e un’amore che aiuta ad affrontarli con dignità e umiltà. È la storia di Teresa Pisani, castelvetranese, e Fabio, entrambi disabili gravi con invalidità 100% che hanno chiesto aiuto sui social per superare le barriere architettoniche che segnano ogni giorno la loro vita.

Teresa convive dal 2014 con una sclerosi multipla secondariamente progressiva (EDSS 7), artrite psoriasica e altre patologie autoimmuni. Fabio, sordo sin dall’infanzia ma riconosciuto solo dopo 30 anni, è invalido totale con accompagnamento, affetto da gravi patologie neuro-motorie, diabete insulinico, fibromialgia, asma, incontinenza e compromissione della deambulazione (usa la carrozzina).

Nel 2015 hanno deciso di sposarsi per coronare il loro sogno nonostante le mille difficoltà e complicazioni che la vita gli ha presentato.

“La casa è piena di barriere architettoniche e da anni non possiamo più salire nella zona notte: io dormo su una poltrona e lui su un divano. Avremmo bisogno di:

- un ascensore esterno chiuso collegato all’interno,

- rifacimento pavimenti e muri,

- chiusura veranda per creare una zona riabilitativa con strumenti come Motomed e attrezzature fisioterapiche. Il costo totale è di circa 50.000 €”.

A tal fine sulla piattaforma gofundme è stata lanciata una raccolta fondi giunta intorno ai 3 Mila euro.

“Un ascensore non è un lusso - hanno scritto i due coniugi - ma l’unico modo per salire e scendere al piano senza rischi. Una palestra riabilitativa non è un capriccio, ma l’unica speranza di continuare le cure che ci tengono in vita. Aiutaci a tornare a vivere: ogni contributo, anche piccolo, sarà un passo verso la libertà”. Sui social in tanti si stanno mobilitando anche con la condivisione di questa iniziativa.

Tra questi la giornalista nonché amica di famiglia della coppia Francesca Capizzi.