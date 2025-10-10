  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

“Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-10

Commenti
Immagine articolo: “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

Una storia d’amore da mille complessità e ostacoli e un’amore che aiuta ad affrontarli con dignità e umiltà. È la storia di Teresa Pisani, castelvetranese, e Fabio, entrambi disabili gravi con invalidità 100% che hanno chiesto aiuto sui social per superare le barriere architettoniche che segnano ogni giorno la loro vita. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Teresa convive dal 2014 con una sclerosi multipla secondariamente progressiva (EDSS 7), artrite psoriasica e altre patologie autoimmuni. Fabio, sordo sin dall’infanzia ma riconosciuto solo dopo 30 anni, è invalido totale con accompagnamento, affetto da gravi patologie neuro-motorie, diabete insulinico, fibromialgia, asma, incontinenza e compromissione della deambulazione (usa la carrozzina). 

    Nel 2015 hanno deciso di sposarsi per coronare il loro sogno nonostante le mille difficoltà e complicazioni che la vita gli ha presentato.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • “La casa è piena di barriere architettoniche e da anni non possiamo più salire nella zona notte: io dormo su una poltrona e lui su un divano. Avremmo bisogno di:

    - un ascensore esterno chiuso collegato all’interno,
    - rifacimento pavimenti e muri,
    - chiusura veranda per creare una zona riabilitativa con strumenti come Motomed e attrezzature fisioterapiche. Il costo totale è di circa 50.000 €”. 

    A tal fine sulla piattaforma gofundme è stata lanciata una raccolta fondi giunta intorno ai 3 Mila euro. 

    “Un ascensore non è un lusso - hanno scritto i due coniugi - ma l’unico modo per salire e scendere al piano senza rischi. Una palestra riabilitativa non è un capriccio, ma l’unica speranza di continuare le cure che ci tengono in vita. Aiutaci a tornare a vivere: ogni contributo, anche piccolo, sarà un passo verso la libertà”. Sui social in tanti si stanno mobilitando anche con la condivisione di questa iniziativa. 

    Tra questi la giornalista nonché amica di famiglia della coppia Francesca Capizzi.

    Per donare clicca qui https://www.gofundme.com/f/un-ascensore-e-uno-spazio-riabilitativo-per-teresa-e-fabio?fbclid=IwZnRzaANU-TRleHRuA2FlbQIxMQABHllXgFu_tY46-jjZ2WsGNqmVawkMxCoxiKJoiTIMbemQbAf0zRhBwDCEmL9p_aem_YCSPflDJc-vqJJdZ1DGg7w

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Lube store p1 dal 7 ottobre